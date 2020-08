Maltempo. Domenica di interventi per i vigili del fuoco: in 12 ore arrivate quasi 300 richieste di aiuto

Ultimo aggiornamento: 20:46

Maltempo in Friuli Venezia Giulia domenica 30 agosto 2020. Gli, riconducibili al maltempo, portati a termine nelle ultime 12 ore dai Vigili del fuoco regionali( 130 per il comando di Udine, 75 per il comando di Gorizia, 60 per il comando di Pordenone e 5 per quello di Trieste).( 10 a Udine, 6 a Gorizia e 4 a Pordenone). Diverse le richieste arrivate al Nue, il Numero unico europeo di emergenza, per alberi caduti o pericolanti, frane, smottamenti, allagamenti, tetti scoperchiati, intonaci e cornicioni pericolanti sono queste le tipoligie di soccorso che hanno impegnato oggi i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.Anche se al momento il numero di richieste di soccorso sta rientrando nella normalità rimane l'allerta meteo in tutta la regione e quindi tutti i comandi provinciali del Friuli Venezia Giulia sono pronti ad intervenire nel proprio territorio di competenza e in supporto dei comandi provinciali che presentassero maggiori criticità.