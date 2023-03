Maltempo. Vento fortissimo in Friuli Venezia Giulia: un albero piomba sulla strada

Nella prima serata di lunedì 27 marzo, poco prima delle 22, causa vento forte, su richiesta dei Vigili del Fuoco, la Sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia (Sor) ha attivato i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Cividale del Friuli per la rimozione di alcuni alberi caduti lungo la ex provinciale 48, lungo il tratto compreso tra Fornalis di Cividale del Friuli e Prepotto. La strada, temporaneamente interrotta e presidiata dai Carabinieri, è stata poi messa in sicurezza e riaperta al transito. Hanno operato due squadre con 8 volontari. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il servizio Nue112 (Numero unico di emergenza) del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto in totale quattro chiamate, dalla mezzanotte fino alle 7:30 di oggi, transitate alle sale operative dei Vigili del fuoco del Comando di Udine del Comando di Pordenone, per soccorso tecnico legato al vento forte. Tre provenivano dal territorio di Udine (una delle quali dalla Carnia) e una da quello di Pordenone.