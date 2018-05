di Paola Treppo

LE PREVISIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Allarme per l'area dellaGabelli di viale Trieste aquesta mattina. La pianta alta circaminacciava dial suolo, nel giardino dell'istituto educativo, a causa del maltempo e perché si è rivelata cava, quindi fragile, per il vuoto al suo interno.Dopo l'allarme, i vigili del fuoco del Comando centrale hanno sono intervenuti subito sul posto, intorno alle 9 di oggi, lunedì 14 maggio, insieme alla polizia municipale di Pordenone e Roveredo in Piano, a supporto e per la viabilità. La pianta ad alto fusto è stata tagliata dopo la. Era vuota al suo interno e rappresentava un; i pompieri, inoltre, hanno poi verificato che l'essenza arborea era; da qui la necessità per il taglio della pianta; nessuno si è fatto male. Nessuna conseguenza per gli alunni e i docenti della scuola Gabelli.