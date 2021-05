Bomba d'acqua a Rauscedo, allagate strade e vigneti. Chiuso il guado a Cordenons e il viadotto Moro

SAN GIORGIO - In seguito a una bomba d’acqua caduta sulla frazione di Rauscedo nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 maggio, è stata chiusa al traffico la strada provinciale 27 in prossimità dello svincolo che porta alla Cimpello-Sequals. Il tratto stradale è allagato ed è stato lo stesso sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, a diramare un allerta sui social invitando gli automobilisti a procedere con cautela e a scegliere una viabilità alternativa. La circolazione sarà ripristinata appena le acque defluiranno. A causa della pioggia è stato chiuso per precauzione anche il guado di Cordenons.

Nuovamente chiuso al traffico il viadotto Moro sul raccordo autostrale 16, in località Pian di Pan a Fiume Veneto. Nel pomeriggio sono saltati dei giunti e sono state istituite deviazioni sulla sottostante rotonda di Moro (strada statale 13).