Maltempo in Friuli: strade allagate, parroco salvato dai vigili del fuoco

PORDENONE e UDINE -in Friuli nella notte con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dalle 20 di ieri, domenica 11 marzo, i pompieri disono stati chiamati perdi strade e scantinati. Due persone sono rimaste bloccate nelle loro auto nelle strade trasformatesi in fiumi, con mezzo metro d'acqua: una ragazza è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco neldi Murlins sul Cellina e ildi Torre è stato tratto in salvo a Pordenone in una strada allagata, bloccato anche lui in macchina. Nessuno dei due è rimasto ferito.​Interventi per strade allagate anche a Cusano di, in particolare in via Friuli, e a, in particolare in via Divisione Garibaldi. Numerosi gliallagati. Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco fino a mezzanotte quando l'emergenza è cessata. Hanno lavorato tutti i Distaccamenti dei pompieri e anche diverse squadre di Protezione civile, queste ultime per strade allagate nella zona più bassa della provincia.​Questa mattina, intorno alle 6, di fronte alla base militare Usaf didue auto si sono scontrate, forse anche a causa della nebbia; nell'incidente stradale i due conducenti non sono rimasti feriti in maniera grave; sul posto, per i rilievi, i carabinieri; per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i pompieri.​A Udine si è allagato il sottopasso die aPineta un condominio di via Raggio dell'Ostro è rimasto senza corrente elettrica a causa di un sovraccarico delle linee causato dal: le pompe che vengono utilizzate per togliere l'acqua dagli scantinati non sono entrate in funzione ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Enel per riportare la situazione alla normalità, nella notte.