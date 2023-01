Malore fatale, muore nel sonno Giovanni professore e commercialista di 60 anni

SACILE - E' morto all'improvviso, oggi 12 gennaio 2023, all'età di 60 anni per un malore Giovanni Toffoli, professore di economia all'istituto Marchesini di Sacile e commercialista. Una scomparsa improvvisa che ha gettato nello sconforto i tanti studenti che questa mattina lo attendevano a lezione. Insegnante e appassionato di politica, Toffoli si era presentato alle comunali di Cordenons e a Fontanafredda con la lista Popolo della famiglia, mentre in Regione con Autonomia Responsabile. Sempre con la lista Popolo della famiglia si era candidato nel 2018 per le amministrative di Sacile e Brugnera, portando avanti un programma politico basato sulla tradizione cristiana e la salvaguardia del diritto alla vita e alla famiglia.