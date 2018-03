Si accascia in pista mentre scia giovane di 26 anni salvato dai volontari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -n una delle, un giovane di 26 anni è stato salvato dall'intervento tempestivo dei soccorritori del gruppo volontari e da un importate lavoro di squadra della macchina dell'emergenza che si è messa in moto pochi minuti.Poco prima delle 11 una persona si è accasciata - probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio - sulla pista nelle immediate vicinanze della seggiovia Sole. È proprio da uno degli operatori della seggiovia che parte il primo allarme. Via radio viene allertata la squadra di soccorso in pista degli operatori volontari presente nella stazione. In pochi minuti arriva un secondo operatore con il defibrillatore. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta attraverso leper rianimare lo sciatore che aveva perso i sensi. La sequenza con il defibrillatore si è ripetuta. Fortunatamente allail paziente ha iniziato a mostrare segni di ripresa. Intanto, intervenivano anche alcuni medici che stavano sciando nelle vicinanze. E' stato trasportato all'ospedale di Pordenone in elicottero, resta in prognosi riservata.