PORDENONE - E' morto a 42 anni Francesco Bazzo, residente in via Cappuccini a Pordenone. Era un operatore della cooperativa Itaca. Francesco di mattina era uscito presto per andare in bici con gli amici fino a Maniago. Gli stessi amici hanno riferito di non aver notato nulla di strano: Francesco ha pedalato in prima fila il gruppo fino all’ultimo. Al ritorno a casa però si è sentito stanco ed ha avvertito un malessere a cui neanche lui ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati