SPILIMBERGO - Un malore improvviso che non gli ha dato scampo mentre svolgeva alcuni lavoretti domestici durante la giornata festiva. È morto così, a soli 56 anni, nel primo pomeriggio di domenica, Denis Tonello, agente di commercio nel settore dei dispositivi medico-scientifici. Pur abitando nel capoluogo comunale, era originario di Barbeano di Spilimbergo, dove rappresentava un'icona di generosità e disponibilità verso il prossimo. Alcuni anni fa aveva conosciuto la moglie, da cui aveva avuto una bimba, che ha solo sei anni. Era diventata la sua principale ragione di vita. Anche per questo motivo si era progressivamente allontanato dall'impegno amministrativo: dopo aver militato nell'ambito del centrodestra cittadino nei primi anni Duemila, era stato apprezzato consigliere comunale per Forza Italia col compianto sindaco Renzo Francesconi, morto - destino beffardo - alla medesima età di Tonello, nel maggio del 2021.



IL RICORDO

«Oltre che attivo nella vita politica, era molto impegnato nella vita di comunità e nel sociale - è il ricordo dell'attuale primo cittadino, Enrico Sarcinelli, che ha militato assieme a lui durante le amministrazioni precedenti nell'ambito dello schieramento di centrodestra -. Il confronto amichevole, il sorriso e la battuta scherzosa, nell'ottica comunque della crescita del territorio, erano i suoi elementi distintivi. Un enorme dispiacere. Un pensiero commosso va alla famiglia». La prematura scomparsa di Denis Tonello lascia nel dolore anche la mamma e una sorella, mentre il padre era mancato tempo fa. «Era un punto di riferimento per tutta Barbeano - lo ricordano gli amici -: bastava chiedere e lui era subito disposto a dare una mano in qualsiasi ambito. Era empatico ed era un grande supporter della locale formazione calcistica dilettantistica, ma si è sempre speso in prima persona anche per gli over 40 dello Spilimbergo. Tutto si era rallentato con l'arrivo di quello che non mancava di rilevare come fosse il suo tesoro più prezioso, la figlioletta che ha avuto quando già viaggiava verso la cinquantina e, per questo, ha vissuto la paternità come un dono straordinario».



IL DRAMMA

Da quanto si è appreso, il dramma si è consumato nell'arco di pochi istanti. Colpito da infarto, è stato immediatamente soccorso dai congiunti e dal personale del locale Pronto soccorso, ma non si è mai ripreso. Cordoglio alla famiglia è stato espresso pure da tutti i gruppi consiliari, anche di opposizione, a riconferma della capacità di dialogo che Denias Tonello aveva con tutte le componenti politiche cittadine e territoriali.