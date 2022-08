Malore stronca Sandra, 55 anni, insegnante di yoga e operatrice olistica

BRUGNERA - Se n' è andata Sandra Santarossa, 55 anni, operatrice olistica e insegnante di yoga, mancata improvvisamente lasciando nel dolore i famigliari e i tanti amici che l'hanno conosciuta per la cordialità e la passione con cui ha portato avanti le sue attività. Nata a San Odorico, Sandra ha scoperto presto quelle che sono poi diventate le sue grandi passioni, la disciplina olistica e lo yoga, che ha fatto conoscere a tanti giovani e meno giovani nelle palestre a Sacile, con una professionalità da tutti riconosciuta.

I famigliari e i tanti amici ricordano che Sandra «ha inondato le nostre vite con la sua grazia, la sua dolcezza, il suo sorriso, la sua spensieratezza e la passione che metteva in tutto ciò che faceva, preziosa come gocce di pioggia su un terreno arido. Tutto questo vivrà eternamente nei nostri cuori».

Domani alle 20, nella parrocchiale di Tamai, sarà recitato il rosario; lunedì alle 16, sempre a Tamai, il funerale, cui seguirà la cremazione.





