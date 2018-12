«Scusate, mi siedo in attimo»: paura per il sacerdote durante la Messa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Stava celebrando la messa delle 12.15 in Duomo, una delle più affollate, e aveva appena terminato la consacrazione quando ha detto ai fedeli «Scusate, mi siedo in attimo. Mi sento male».ha cominciato a barcollare ed è stato immediatamente raggiunto e soccorso da alcuni fedeli, che lo hanno disteso sul pavimento della chiesa. Tra di loro c'era anche una cardiologa che ha prestato le prime cure al prete, mentre veniva richiesto l'intervento di un'ambulanza. Per un breve lasso di tempo don De Zan ha perso i sensi, ma si è ripreso subito dopo, mentre quanti assistevano alla funzione religiosa aspettavano con timore e trepidazione di conoscere il suo stato di salute.