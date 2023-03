Colto da un malore in albergo, muore imprenditore di 60 anni

CHIONS - Un malore improvviso che si è rivelato fatale. Si è spento all'età di 60 anni Daniele Paccagnin, imprenditore di Chions, che da qualche giorno si trovava a Gorizia per motivi lavorativi. Nella serata di giovedì, quando l'uomo era rientrato nell'albergo dove soggiornava, ha accusato un malore. Preso in carico dai sanitari, l'uomo è stato portato all'ospedale Cattinara di Trieste, dove però non ce l'ha fatta. Oltre all'attività lavorativa nel settore delle verniciature, Paccagnin era appassionato di bike e di viaggi. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 aprile alle 15:00 nella chiesa di Chions. Lascia la moglie e un figlio.