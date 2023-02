Malore in auto, esce di strada, lo notano privo di vita nell'abitacolo

SACILE - A Sacile, nella frazione di Sant'Odorico, in via Flangini, un uomo di 62 anni ha perso la vita oggi, 4 febbraio 2023, a seguito di un incidente stradale causato da un malore. La persona è stata notata incosciente all'interno dell'abitacolo. Immediata la chiamata di aiuto scattata con una telefonata al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione prestate dalle equipes sanitarie: per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.