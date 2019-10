di Susanna Salvador

PORDENONE - Di, il piccolo guerriero circondato da tanto amore, ne avevamo parlato lo scorso dicembre su Il Gazzettino. Era impossibile non accorgersi di quel diario che il padre Andrea teneva ogni giorno sulla sua pagina Facebook, raccontando speranza e disperazione.della Cardiochirurgia dell'ospedale di Udine, dove è ricoverato da 82 lunghissimi giorni e notti. «Festeggiare è un verbo che non conosciamo neanche più - dice il papà di Ema -. Vorrei fare qualcosa per il suo compleanno, farlo sentire amato, importante. Lui non potrà fare festa, però è il suo compleanno e l'anno scorso i 16 anni li ha festeggiati in Terapia intensiva al Cattinara di Trieste», dove qualche giorno prima all'improvviso avevano detto ai genitori che Ema era gravissimo. Lo scorso novembre, dopo un'attesa infinita, Ema viene sottoposto a un, necessario a causa di una, unache colpisce gli organi vitali e a causa della quale. La sua storia colpisce al cuore le centinaia di persone che seguono il profilo Facebook del papà Andrea, il quale racconta giorno dopo giorno la battaglia per la vita del suo giovane