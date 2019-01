di Lorenzo Padovan

PORDEDONE È morto all'età di 72 anni Silvano Dalla Libera, l'imprenditore agricolo di Vivaro che si batteva per la libertà di ricerca scientifica e l'abolizione del divieto di coltivare Ogm. È stato il primo in Italia a intraprendere azioni legali finalizzate all'utilizzo del mais transgenico ed a essere autorizzato a coltivarlo dal Consiglio di Stato. Era un punto di rifermento per molti agricoltori, ma anche per ricercatori e scienziati. Il suo nome spicca tra i relatori di numerosi convegni...