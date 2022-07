Mais Ogm, niente da fare per Fidenato: anche la Corte di giustizia Ue gli dà torto

Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Ue, se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue intervenendo sul ricorso dell'agricoltore Giorgio Fidenato, imprenditore agricolo di Arba (Pordenone), che era stato multato per aver piantato granturco ogm. Per la Corte Ue il divieto regionale non viola il diritto Ue se soddisfa certe condizioni.

APPROFONDIMENTI LA BATTAGLIA Mais Ogm, distrutto il campo di Fidenato: «Porterò il... PORDENONE Mais Ogm in pieno campo, la parlamentare denuncia la semina di... PORDENONE Mais Ogm, depennate multe per 40mila euro a Fidenato PALADINO DEL TRANSGENICO A NORDEST Mais ogm: nessun rischio per salute. Fidenato: «Farò...