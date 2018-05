Quello storico magazzino abbandonato e a rischio crolli: scatta la sfida sul web

di Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Se laferroviaria ha subito negli ultimi anni un importante lavoro di restyling (tuttora da completare con l'attivazione del nuovo ascensore), poche decine di metri più in là loappare recintato con la rete arancione in pvc che delimita i cantieri, per il pericolo di crolli.Perché allora non pensare a un recupero anche di questo edificio, prima che vada definitivamente perduto? A lanciare la, dalle pagine del. Il primo aspetto da chiarire è naturalmente quello della proprietà: l'edificio, infatti, dovrebbe appartenere a Ferrovie italiane o comunque a un privato. La seconda questione è quella dei vincoli che con tutta probabilità pesano sull'immobile, ben più anziano dei settant'anni al di sopra dei quali si impongono precise limitazioni agli interventi di riqualificazione. Ma questi sono aspetti che andranno chiariti se qualcuno deciderà di raccogliere la sfida dell'architetto Florian...