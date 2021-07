Maestri di sci in Francia per un corso di formazione: contagiati dal Covid e messi in isolamento

TRIESTE - Una ventina di allievi che stavano partecipando a un corso di formazione promosso dal Collegio regionale Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia a Les Deux Alpes (Francia) sono risultati positivi al Covid 19 e si trovano ora in isolamento nel Paese d'Oltralpe. Lo rende noto il Collegio regionale.

Alcuni allievi maestri di sci avevano manifestato malessere e sintomi, tra cui febbre, e si sono quindi sottoposti al test rapido antigenico, che ha riscontrato la positività al virus. La terza fase del modulo tecnico di formazione, dedicata al freestyle - spiega il Collegio - è stata quindi interrotta. «Nonostante le misure prese in ingresso - informano gli organizzatori - ovvero il test negativo e/o la certificazione di avvenuta vaccinazione, l'utilizzo della stessa struttura alberghiera per creare la cosiddetta bolla, non siamo riusciti ad arginare il fenomeno pandemico presente evidentemente nella località francese».