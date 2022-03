PORDENONE - Un’area di proprietà privata in via San Leonardo, nelle campagne di Vallenoncello, è stata posta sotto sequestro amministrativo dalla polizia locale di Pordenone e Cordenons. Lì ieri mattina, su segnalazione dell’istruttrice cinofila Daniela Puiatti, l’unità speciale guidata dal vicecommissario Nicola Candido con gli agenti Sandro Pezzella e Anna Scian ha rinvenuto residui di animali macellati: teste e zampe di maiali, zampe di bovini e caprini, pelle di bovini e testicoli. Erano a terra, coperti solo in parte da un lenzuolo. Erano pronti per essere arrostiti, così come altra carne che sempre i poliziotti locali, supportati dal veterinario dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Damiano Berton, hanno trovato sempre nella stessa zona, all’interno di una bacinella. Lì vicino c’erano taniche di acqua, contenitori di varie di dimensioni, rifiuti e molta legna. Quella che sarebbe servita per cuocere. Tutto era conservato in pessime condizioni igieniche.

Ieri mattina Daniela Puiatti aveva pensato di portare a spasso il proprio cane nella zona dove si trova la chiesa di San Lorenzo in Sylvis, a ridosso della ex sp35 che collega Pordenone a Oderzo. Per caso si è imbattuta in quell’area e, in mezzo alla vegetazione, ha notato qualcosa di molto strano che l’ha parecchio turbata. A terra, ovunque, erano presenti scarti di macellazione e non era ben chiaro che cosa ci facessero lì. Puiatti non ci ha pensato due volte e, dopo essersi consultata con l’avvocato Alessandra Marchi, rappresentante di Leidaa, ha segnalato il fatto alla polizia locale. Nel giro di pochi minuti, sul posto, è intervenuta una pattuglia dell’unità speciale che, vista la situazione, ha chiesto l’intervento del medico veterinario. Sentito il pm di turno, Monica Carraturo, gli agenti hanno provveduto a mettere l’area sotto sequestro amministrativo.

I DETTAGLI



Il veterinario, dopo aver analizzato quegli scarti di macellazione, ha ravvisato la presenza di un potenziale rischio sanitario, considerato l’allarme lanciato dall’Asfo sulla peste suina e il fatto che carne e pellame fossero alla mercé di animali selvatici. Mentre i vigili stavano discutendo sul da farsi, in lontananza hanno scorto una macchina che, dopo essersi fermata, alla vista degli agenti è ripartita. Poco dopo dalla boscaglia è spuntata una donna, che ha confessato che gli scarti di macellazione a terra erano suoi. Si tratta di una 51enne della Costa d’Avorio, da 24 anni in Italia, che risiede a Pordenone. Ha confessato, sotto le domande incalzanti del commissario Candido, di aver rubato da un macello nelle vicinanze quegli scarti, almeno 30 chilogrammi, e di averne già cucinati in parte. Gli altri li avrebbe cotti nel pomeriggio per poi mangiarli insieme ad amici e familiari. Due anni fa la stessa donna era stata sorpresa, sempre nella stessa zona, a grigliare pesce avariato che avrebbe servito, il giorno seguente, durante un funerale.

Il comandante Massimo Olivotto ha evidenziato come in corso ci sia un’attenta attività d’indagine in ambito sanitario ed ambientale per capire come la 51enne ivoriana, che potrebbe essere denunciata per inquinamento ambientale, sia riuscita a procurarsi quegli scarti di origine animale. L’ipotesi del furto, senza che sia stata mai presentata una denuncia da parte del titolare del macello, sembra non convincere.

LA NOTA



Il vicesindaco Emanuele Loperfido ha fatto notare come «questa è la dimostrazione che la polizia locale interviene sempre in situazioni di degrado. Il nuovo regolamento di polizia comunale, da poco approvato, è un ulteriore elemento che permette ai nostri agenti di intervenire con rapidità ed, eventualmente, sanzionare i risposabili». Intanto l’avvocato Marchi ha riferito che «quello accaduto ieri è un qualcosa di molto grave, che richiede massima allerta ed attenzione. Siamo di fronte ad un fenomeno non casuale – puntualizza – bensì ad un qualcosa di organizzato e sistematico. Mi meraviglio di come in un’area vicina ad altri insediamenti, nessuno abbia notato movimenti strani come attività di scarico, fumi e odori che possono risultare anche particolarmente sgradevoli. A mio avviso sarebbe necessario, oltre che procedere all’analisi dei campioni prelevati dalle carcasse animali, anche alla bonifica dell’intera area. Capisco le tradizioni che possono avere certi popoli, ma a tutto c’è un limite».