Lutto nazionale per Berlusconi, il prof. Galiano fa la sua lista su Facebook: «Ecco per chi l'avrei voluto»

PORDENONE - L'Italia si ferma per dare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Bandiere a mezz'asta e lutto nazionale. Piazza Duomo inizia a riempirsi di curiosi e sostenitori dell'ex presidente del Consiglio in attesa dei funerali di stato in programma alle 15 di oggi, mercoledì 14 giugno, in Duomo a Milano. Una morte, quella dell'ex premier, che ha colto di sopresa tutti e per la quale gli esponenti di governo hanno annullato impegni in agenda, salvo alcune eccezioni come gli eventi di beneficenza. È la terza volta che viene dedicata una giornata di lutto a un ex premier, l'ultima era stata nel 2016 per Carlo Alzeglio Ciampi e prima ancora nel 2001 per Giovanni Leone, entrambi avevano anche ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.

Sul lutto nazionale per Berlusconi, però, il Paese si divide.

La lista di Galiano

A infilarsi nelle polemiche è stato anche lo scrittore e insegnante pordenonese Enrico Galiano, che sulla sua pagina Facebook ha stilato la sua lista di persone per le quali avrebbe voluto fosse proclamato il lutto nazionale. Un elenco che alterna l'ironico al serio, accostando Piero Angela a Margherita Hack, seguiti poco dopo da Gianluca Valli al «"piuttosto che" usato correttamente». Un post diventato virale nel giro di poco e che ha ricevuto una pioggia di commenti, nei quali è continuata la lista dei personaggi per i quali si sarebbe voluta questa iniziativa. Da Sandro Pertini, Gino strada, don Pino Puglisi, Giulio Regeni, Biagio Conte, Battisti e De André. Ma anche Enzo Biagi e Pavarotti. E chi sulla scia della "lezione" del prof Galiano ricorda quel lutto che si prova a volte in cattedra, «per i congiuntivi spesso dimenticati».