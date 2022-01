Ululati e vittime, ora i lupi hanno sbranato i cervi. Il sindaco ai cittadini: «Fate attenzione»

CIMOLAIS - Due cervi sono stati sbranati dai lupi a Cimolais. A darne notizia è il sindaco Davide Protti con un avviso ai cittadini pubblicato nella giornata di ieri. La predazione risale a domenica scorsa. Il sindaco premette che «la presenza del lupo è un fatto assolutamente normale e spontaneo in un territorio con elevate condizioni di naturalità». Informa che al momento, nel territorio comunale, si stima la presenza di due esemplari, non è chiaro se siano presenze stabili o transitorie.

APPROFONDIMENTI MALBORGHETTO I lupi arrivano alle case: «Svegliati alle 5 del mattino dagli... IL PERICOLO I lupi arrivano a minacciare anche i bambini delle scuole, allarme in... IN TRENTINO Cane ucciso dai lupi e il proprietario circondato dal branco:... L'ATTACCO Lupo sbrana le caprette "di famiglia a Cesiomaggiore «Non...



Tranquillizza i suoi compaesani sulla pericolosità del predatore: le aggressioni nei confronti dell’uomo sono rare e in Italia, scrive il sindaco, « sono trascorsi secoli senza che se ne siano verificate». Tuttavia sottolinea che si tratta di una specie classificata come superpredatore e che può rappresentare una minaccia per altri animali. È per questo che invita gli abitanti di Cimolais ad adottare alcune precauzioni. Invita a smaltire i rifiuti alimentari in modo corretto, nei cassonetti, in modo che il cibo non attiri il lupo. Agli allevatori raccomanda di chiudere il bestiame nelle stalle e di utilizzare recinzioni «alte e solide». C’è poi il discorso dei cani, che possono rappresentare una preda facile. Protti invita a non lasciarli liberi durante la notte e di non lasciarli «assolutamente alla catena in luoghi aperti». Invita anche a tenerli al guinzaglio durante le passeggiate o le escursioni o comunque a non lasciarli allontanare più di qualche metro.



Chi dovesse trovarsi di fronte a un lupo, inoltre, dovrebbe evitare urla o gesti repentini che potrebbero essere interpretati come una minaccia dal predatore. In caso di avvistamenti o problemi si può chiamare la forestale di Claut allo 0427-878022).