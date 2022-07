Cucciolata di lupi nel Tarvisiano, potrebbe essere la seconda generazione di ibridi

TARVISIO - C'è una nuova cucciolata di lupi nella foresta di Tarvisio. Tre cuccioli sono stati filmati nella giornata di ieri, lunedì 11 luglio, mentre si rincorrevano su un sentiero con segnavia del Cai. Uno dei cuccioli ha il manto nero, da qui l'ipotesi che possa trattarsi di una cucciolata ibrida di seconda generazione.



Il Reparto carabinieri biodiversità, assieme all’associazione Progetto Lince Italia, quest'anno hanno posizionato le trappole per la cattura del branco di lupi ibridi che ha scelto come casa Tarvisio. La Regione aveva ottenuto il 6 maggio dello scorso anno, dal ministero della Transizione ecologica e con il via libera dell’Ispra, l’autorizzazione alla cattura degli eventuali incroci cane-lupo al fine di sterilizzare ogni esemplare. Nel 2021 la cattura era stata sospesa dopo la nascita della prima cucciolata, in attesa che i lupacchiotti fossero abbastanza grandi per poterli dotare di radiocollare, ma poi le abbondanti nevicate di inizio autunno avevano interrotto le operazioni.

