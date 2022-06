Lucia (nome di fantasia) oggi ha 20 anni e ha ricominciato a vivere. Si è ripresa tra le mani la sua vita e ha deciso cosa vuole fare. Arrivare a questo punto, però, non è stato facile. Per oltre due anni ha dovuto combattere contro un disturbo alimentare che l'aveva anche disorientata e resa incapace di prendere qualsiasi decisione. «Non è stato facile - spiega Luxardi - perchè il percorso non è mai semplice da affrontare e servono tenacia e voglia di superare difficoltà e malessere, ma oggi quella ragazza che quando è arrivata da noi era incapace di vedere il futuro, sta progettando la sua vita».

È ancora una volta il lockdown la causa dello smarrimento di questa ragazza pordenonese. «Approfittando della situazione che non consentiva di uscire da casa - va avanti lo psicologo - aveva deciso di eliminare qualche chilo. Un pensiero che hanno fatto in molti in quel periodo, solo che lei in poco tempo è dimagrita di 30 chili. Un abbassamento di peso drammatico che ha squilibrato l'intero sistema». Anche la testa. Lucia è riuscita a fare gli esami di maturità, ma poi è crollata. «Quando è venuta da noi oltre che fisicamente sofferente per quel dimagrimento eccessivo in così poco tempo, non era assolutamente in grado di decidere cosa fare dopo la maturità. Non sapeva se andare all'università, cercare un lavoro o fare dell'altro. Era una situazione complicata - spiega Gianluigi Luxardi - perchè si doveva lavorare su due fronti per arrivare al recupero, quello fisco per stabilizzare la situazione dopo quei trenta chili persi in pochi mesi e quello psicologico per farle tornare indipendente sulle scelte importanti della sua vita».

La ragazza, insomma, non rispondeva agli stimoli e non riusciva a vedere un futuro per se stessa. «Nel corso delle numerose sedute che abbiamo fatto insieme - racconta lo psicologo del centro per i disturbi alimentari - è emerso che a lei piaceva la musica. Da qui l'idea che è stata realizzata subito. L'abbiamo iscritta ad un corso di canto. Le piaceva soprattutto cantare, quindi questo era l'inizio del percorso all'esterno. Ha iniziato a frequentare il corso, ha imparato i fondamentali e piano piano ha preso consapevolezza anche della sua vita». Ma non è finita. Per facilitare l'inserimento una volta terminato il corso di canto le abbiamo trovato un coro dove poter mettere a frutto quello che aveva imparato frequentando le lezioni».

«Lucia, giorno dopo giorno, ha recuperato oltre che fisicamente anche la sicurezza e la capacità di prendere decisioni e alla fine del percorso ha trovato la sua strada superando un momento di grossa difficoltà. Penso che questa vicenda sia importante perchè oltre a lavorarci sopra l'equipe interdisciplinare del Centro ha dimostrato come è possibile non solo il recupero fisico dopo un shock come la perdita di trenta chili in pochi mesi, ma anche quello psicologico con l'esito finale positivo di riappropriarsi della vita riuscendo a prendere le decisioni per il futuro». La storia di Lucia è particolare perchè la svolta è arrivata con l'individuazione di un interesse, il canto, che è riuscito a rimetterla in carreggiata e a farla ripartire. «C'è da dire - conclude - che gran parte dei giovani in cura da noi iniziano a sviluppare i disturbi alimentari per varie ragioni, ma più o meno le cause sono simili. Quello che invece si differenzia è il come uscire dalla malattia. In questo caso i percorsi sono diversi e variano da persona a persona e contano molto gli stimoli che vengono forniti e la capacità di recepirli». Individuato il percorso la maggior parte delle problematiche vengono superate in maniera positiva anche se la strada è decisamente lunga.