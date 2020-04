Lucciolata in quarantena: un euro al km per la onlus Via di Natale in aiuto ai malati di tumore

AVIANO - Un euro per ogni chilometro percorso su strada o in casa: podisti e marciatori si mobilitano per dare aiuto alla Onlus di Aviano in difficoltà, dopo che la crisi legata al Covid-19 ha fermato le manifestazioni della Lucciolata che garantivano il sostegno economico all’associazione che aiuta i famigliari dei malati oncologici. Il filo sottile, lungo quasi mezzo secolo, che lega il mondo del podismo di Nordest alla Onlus “Via di Natale”, si rinnova in modo adeguato all'emergenza del momento e ai divieti di assembramento. L'associazione che da oltre 40 anni è in prima linea ad Aviano nell’assistenza ai malati di cancro e alle loro famiglie, fondata da Franco Gallini che era anche l’infaticabile organizzatore di una miriade di iniziative podistiche legate al fine benefico.



Il 25 è anche la data del 45° anniversario della prima edizione della “San Marco”, una marcia di 80 chilometri che univa Piazza San Marco a Venezia e Piazzetta San Marco a Pordenone. E quest'anno il 25 aprile serve per lanciare la “Lucciolata in quarantena”, iniziativa benefica pensata per sostenere, con un impegno straordinario, l’attività della Onlus “Via di Natale”. E' un invito a correre o a camminare, con qualsiasi modalità, a casa o per strada (nel rispetto delle normative previste a livello nazionale e regionale in materia di contenimento del coronavirus), e a donare 1 euro per ogni chilometro percorso. Lo si dovrà fare dall’1 al 3 maggio, portando con sé un lumino, una candela, una torcia. Non ci sono classifiche, distanze, premiazioni, solo un messaggio, che è anche lo slogan dell’iniziativa: una goccia di sudore riaccende la speranza.



Gli organizzatori della “Lucciolata in quarantena”, associazioni podistiche del mondo Fidal e Fiasp, e un gran numero di runner, hanno previsto che i partecipanti pubblichino sulla propria pagina Facebook una foto della partecipazione all’iniziativa, utilizzando l’hashtag #lucciolatainquarantena e taggando cinque amici con l’invito a fare altrettanto. La donazione andrà fatta direttamente alla “Associazione Via di Natale Onlus”, tramite bonifico bancario o bollettino postale. © RIPRODUZIONE RISERVATA