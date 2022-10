Zaia: «Se il governo non dà l'autonomia al Veneto, meglio che non si ripresenti da queste parti». Fedriga: «Fare alleanze a Nordest»

PORDENONE - Il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenuto ad un convegno della Cisl a Pordenone, mette in guardia il neonato governo Meloni. «Se il governo non garantirà un percorso verso l’autonomia del Veneto - ha detto Zaia - il centrodestra farà fatica a presentarsi nuovamente in questi territori. Sulla terza corsia della A4 si è perso troppo tempo. Da Roma non è arrivato neanche un euro per i cantieri».

Fedriga: fare alleanze a Nordest

Da parte sua, il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, allo stesso convegno Cisl ha ribadito: «Come stiamo facendo da anni, mettiamo in alleanza il Nordest con opportunità condivise, un rafforzamento dell'attrattività di questo territorio. E' difficile fare previsioni sul futuro perché abbiamo dei mercati molto mobili: il prezzo del gas fortunatamente si sta riabbassando, ma mi auguro che a livello europeo si possano prendere misure di calmieramento dei prezzi, perché lasciare in mano alla Borsa di Amsterdam, una borsa privata, le speculazioni mi sembrerebbe profondamente sbagliato». «Non ho una visione positiva del futuro - ha aggiunto Fedriga - ma partiamo da basi solide. Il Fvg nel secondo trimestre 2022 è la Regione che è cresciuta di più in occupazione rispetto addirittura al prepandemia e ha il più grande numero di occupati da quando esistono le derivazioni ISTAT. Quindi abbiamo spalle larghe, anche se la situazione davanti sembra complessa». Il merido al Nordest, «al governo chiediamo di avere un occhio di attenzione al sistema produttivo sia della grande che della media impresa e della piccola - ha precisato - Oltre al problema dell'approvvigionamento dell'energia e delle materie prime c'è un serio problema di carenza di manodopera. C'è una richiesta enorme nelle nostre aziende: era partito tutto dal sistema turistico-ricettivo, e oggi le aziende di tutti i settori hanno difficoltà a trovare personale. Questo dobbiamo affrontarlo insieme al governo».