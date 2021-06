Morto l'ex allenatore e giocatore dell'Udinese Loris Dominissini, 59 anni: fatali i postumi da Covid

SAN VITO - L'ex calciatore e allenatore dell'Udinese, Loris Dominissini, non ce l'ha fatta. E' morto all'ospedale di San Vito al Tagliamento a causa delle conseguenze pesanti che il Covid gli aveva lasciato dopo mesi di malattia. Si era negativizzato da tempo e per questo era stato trasferito dalla Terapia intensiva Covid dell'ospedale di Udine. Ma non si è mai ripreso. Dominissini aveva 59 anni.

Nella sua carriera da calciatore aveva vestito anche la maglia della Triestina e del Messina. In panchina aveva affiancato Nestor Sensini alla guida dell'Udinese nel 2006 e portato il Como a una doppia promozione storica fino alla Serie A.