Addio a Lorenzo Marchiori, giornalista del Gazzettino

UDINE - È scomparso, dopo una lunga malattia, Lorenzo Marchiori, cronista del Gazzettino prima della redazione di Udine e poi di Pordenone.

Lascia la moglie Lucia, due figli, i fratelli Vittorio e David. E un grande vuoto anche al Gazzettino.

Veneziano-mestrino, nato il 30 gennaio 1969, aveva iniziato a collaborare giovanissimo proprio per l’edizione cittadina del giornale nel 1989, in particolare per lo sport, seguendo principalmente il Venezia calcio, oltre a occuparsi di altre discipline. Ha così raccontato la scalata alla serie B del Venezia di Zamparini, per esempio, ma ha anche dimostrato le proprie qualità professionali in molti altri momenti ed eventi dello sport, intervistando, per dire, anche l’allora presidente del Cio Juan Antonio Samaranch. Una collaborazione con il giornale vissuta a fianco di un altro collega prematuramente scomparso, a ottobre del 2019, ossia Luca Miani, del quale è stato allievo imparando a fare questo difficile mestiere con il rigore, la serietà e professionalità che sempre sono stati il tratto distintivo di Miani. Assunto poi nel 1993, dopo una brevissima permanenza nelle redazioni di Treviso e di Rovigo, alla fine di quello stesso anno è arrivato a Udine e successivamente a Pordenone, in quel Friuli dove per trenta anni è stato un apprezzato cronista sia nel mondo cittadino che culturale, proprio per quelle doti umani e professionali che ha messo in campo in tutta la sua vita e carriera.