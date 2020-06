CANEVA - Ha scelto di diventare cittadino del mondo per realizzare il proprio sogno di artista globale. Di vivere per e con l'arte. Così appena maggiorenne, con un diploma di scuola superiore in tasca, Lorenzo De Re, oggi 21enne, ha fatto la valigia e ha lasciato mamma, papà e sorellina Anna, gli amici di Sarone per scoprire se il sacro fuoco che gli consumava l'anima poteva realizzarsi. Alti e bassi. Ma oggi deve confrontarsi con la pandemia che toglie ossigeno agli artisti per i quali il contatto, anche fisico, è spesso vitale per creare, immaginare e fare esperienze. «Il virus uccide l'anima attacca Lorenzo - perché non le permette di alimentarsi». Incoraggiato da papà Giancarlo, Jack per tutti, e mamma Michela, è andato a studiare danza e coreografia a New York. «Ho frequentato - precisa Lorenzo il Broadway dance center. Una delusione. Nulla che mi facesse trasalire. Solo danza commerciale, direi di livello basso, ma è stata un esperienza utile per tirarmi una sberla in faccia e svegliarmi. Lì ho creato un pezzo per quattro ballerine della scuola e ho fatto una performance nel teatro Alvin Ailey. La definisco un'opera a caso. Una delusione soprattutto per me».



SUI PROPRI PASSI

Lorenzo è così tornato a Roma. «Volevo scoprire l'Italia e ciò che offriva per la mia arte. Mi sono sentito un carciofo. Non c'era un'idea profonda di ciò che significa l'arte». Lorenzo non ama i compromessi e, con lo spirito di 20enne, ha deciso di rimettersi in gioco. «Sono finito a Copenaghen e lì mi sono avvicinato alla danza contemporanea. Abbiamo fatto performance al Nimb (Hotel) e più avanti in un'altra struttura, ballando pezzi fatti da diversi coreografi ospiti/insegnanti. La scuola mi ha dato molto. Ho partecipato a un concorso coreografico, proponendo un pezzo sulla versatilità e molteplicità dell'essere umano (utilizzando solo due ragazze)». Ma Lorenzo si sentiva ancora orfano. La sua anima poteva creare di più. «Ora sono ad Amsterdam. Lavoro duro e mi metto in gioco ogni giorno. L'unica performance mi ha visto mettere in scena un'idea di Joellie Ngemi, coreografa del Congo, che vive in Svizzera ma è conosciuta in tutta Europa. Ora ho un canale youtube dove posto i miei lavori ma mi rendo conto che sono solo compiti per casa.

Lorenzo è rimasto in Olanda anche quando è dilagata l'emergenza Covid 19. Sarebbe stato facile trovare rifugio e protezione a casa, da mamma, papà, Anna e gli amici di Sarone, ma ha scelto di restare in Olanda. Nulla più dell'arte lo avrebbe difeso dal virus. «Mi reputo dice ancora - un po' filosofo. Ma l'epidemia ha cambiato tutto. Resta la pressione di fare a ogni costo. Ma di fronte hai un muro che si chiama coronavirus. All'inizio la chiamavano quarantena, ma si è sperato che fosse solo una ventena o che durasse ancora meno. Fatto sta che siamo bloccati tra le mura di casa: a preparare pranzi aristocratici, a leggere notizie sul virus o a cantare a squarciagola per combattere la noia, la claustrofobia, la solitudine Chiamiamola esperienza, affidandogli una connotazione positiva. Ma nella battaglia quotidiana ci sono priorità da ridefinire. A partire dal rapporto con la creatività, rivalutando la propria casa, la propria famiglia e sè stessi. É un'opportunità unica e rara, un'esperienza affascinante, incomparabile, forse irripetibile. Da sfruttare!».



SFIDA DA INVENTARE

Lorenzo si guarda intorno. Vive ad Amsterdam. E a dargli conforto c'è solo l'arte. Perché gli affetti sono in Italia, nella sua Sarone. Ad aggravare l'angoscia il virus maledetto che ha tolto fiato anche alla manifestazione della creatività. «E allora chiarisce Lorenzo - iniziamo a inventarci mille cose, a dedicarci a lavori mai fatti o a quelli che richiedono troppo tempo e che prima del virus avevamo scartato. Ma il tempo per ascoltarci davvero lo abbiamo mai trovato? Ci siamo mai seduti a gambe incrociate e con la spina dorsale allungata verso l'alto, a pensare a occhi chiusi? Io no, io non ho mai fatto una vera quarantena. Il motivo? La pressione di dover fare. Io sono uno studente accademico e sono abituato a tornare a casa tardi, col buio, dopo aver dedicato la giornata allo studio. Gironzolo per la camera pensando a ciò che ancora non ho fatto, e cerco in qualche modo di organizzarmi l'agenda per la mattina successiva. Vado a letto pensando: «Domani ».



Oggi, immobile nello stesso spazio, penso che domani non mi riserverà sorprese. Come ieri e oggi. Nella nostra quotidianità siamo abituati a definire il tempo in relazione allo spazio. Ma cosa sono tempo e spazio se non li riferiamo al fare, alla quantità o qualità delle azioni che realizziamo? E agli stati d'animo che viviamo. Anche in quarantena siamo stressati e materialisti per non cadere in preda alla noia o dell'angoscia. E ci obblighiamo a fare, fare, fare e fare. Per non morire dentro. Così sbirciamo i social per scovare contatti umani. Facciamo della televisione il passatempo preferito o ci teniamo in forma con qualche esercizio fai da te. E non sarà anche questo un impulso a fare? O una paura di non fare? Una pressione nuova che mi sforzo di non riconoscere per non cadere in un'altra trappola. Provo conclude Lorenzo De Re - ad ascoltarmi per scoprire meglio chi sono. Un altro viaggio artistico dopo quello che mi ha portato in giro per il mondo. Ma questa volta non ho e non cerco un pubblico. Sono spettatore e critico di me stesso come uomo e non come artista. E scoprirsi fa paura. Fa tremare sedersi non guardare fuori dalla finestra, ma dentro la propria anima. Se solo non avessimo paura di ascoltarci quanto saremmo belli? La quarantena ci toglie tutto, forse, e ci lascia sgomenti per ciò che accade fuori dove il virus uccide. La quarantena ci sta bloccando la carriera, ci sta facendo fallire, ci sta massacrando. Non abbiamo armi per difenderci. Ma se davvero lo vogliamo, oggi possiamo essere un po' più liberi e un po' più belli». Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA