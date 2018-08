Il mistero di Loky, caprone domestico sparito senza motivo

di Alberto Comisso

PORDENONE - Non è un cane, non è un gatto: l'animale domestico di cui si sono perse le tracce è un caprone. Di Loky non si hanno più notizie da più di una settimana. L'ultimo avvistamento risale al 20 agosto in via Sant'Agnese, tra Pordenone e Roveredo in Piano, ma da quella volta, nonostante ci siano decine di persone che lo stanno cercando (anche con l'aiuto di un drone) e la segnalazione di scomparsa sia stata inoltrata anche alle forze di polizia, nessuno sa dove possa essere finito. Il timore è che qualcuno possa avergli fatto del male.