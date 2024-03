Spaccio di droga, sorpreso il titolare di un locale a cedere cocaina a un cliente: attività sospesa per 75 giorni

FONTANAFREDDA - Finito nel mirino degli agenti per essere un luogo di spaccio frequentato da persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, il Questore ha disposto la chiusura di un locale situato in pieno centro cittadino a Vigonovo di Fontanafredda. Sospesa l'attività per 75 giorni.

Il provvedimento è stato elevato nella mattinata di lunedì 4 marzo, quando il personale della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone ha eseguito la misura disposta dal Questore.

A tale sospensione si è giunti poiché è emerso, a seguito di mirata attività info-investigativa della Guardia di Finanza, che l'esercizio risultava essere luogo fisso per lo spaccio di sostanze stupefacenti. A conferma di tale illecita attività consumata tra i tavoli del locale, i militari della Guardia di Finanza avevano assistito a uno scambio tra il titolare dell’esercizio pubblico e un cliente, a cui era stata ceduta una bustina contenente 1 grammo di cocaina. Nella flagranza del reato, il personale intervenuto ha trovato 1,5 grammi di cocaina, infiorescenze di marijuana per un totale di 523,9 grammi, con valore di THC superiore ai termini di legge, altre sostanze varie sfuse ed un bilancino di precisione. La tutela e il decoro del contesto urbano, nonché la sicurezza dei giovani che frequentano la zona, sono le motivazioni che hanno indotto il Questore di Pordenone ad adottare il provvedimento.