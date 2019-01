La città e i suoi problemi, su tutti il Livenza: è il fiume il "grande malato"

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE - «Questi incontri vogliono essere occasione da un lato per l'Amministrazione di informarvi su ciò che stiamo facendo, dall'altro per voi di segnalare i problemi presenti sui vostri territori per cercare assieme le soluzioni». Con questa premessa del sindaco Carlo Spagnol, attorno a lui la giunta, si è aperta l'assemblea che martedì sera ha riunito nella Sala del Ballatoio di Palazzo Ragazzoni le comunità del centro, San Liberale e Villorba. Una assemblea affollata come non si era mai visto prima, ma soprattutto partecipata, che non si è lasciata sorprendere dagli annunci, ma ha sollevato diversi problemi che hanno riguardato le centraline, ilil grande malato, il Piano del traffico che langue da 10 anni con diversi problemi di viabilità, l'igiene sulle strade, la sicurezza, l'inquinamento di viale Lacchin, la impropria segnaletica in alcune vie e lo stato di alcuni marciapiedi.