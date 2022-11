Serata movimentata, quella tra mercoledì e ieri, per una donna residente a Pasiano che, dopo una lite con il fidanzato, è uscita dall’auto, si è messa a correre in mezzo ai campi finendo la corsa nel fiume Fiume. Fortunatamente in quel punto l’acqua era bassa e la trentenne, che a causa della nebbia non si era accorta del pericolo al quale andava incontro, spavento a parte non ha riportato ferite importanti. Poi la telefonata fatta da lei stessa per chiedere aiuto, l’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri di Azzano Decimo, gli accertamenti medici al Santa Maria degli Angeli di Pordenone e il fascicolo redatto dall’Arma che finisce in Procura.

LA NOTTE

Era circa l’una e mezza di notte quando è arrivata la chiamata ai carabinieri perchè una donna era caduta nel fiume. Poi la corsa in mezzo alla nebbia tra Tiezzo e Pasiano fino al luogo esatto dove la trentenne si trovava. Agitata, impaurita, avrebbe raccontato di aver litigato con il fidanzato che era alla guida dell’auto. Così avrebbe deciso di scendere dalla macchina e, per scappare da quel luogo e dal compagno che in quel momento evidentemente non voleva assolutamente vedere, si è messa a correre tra i campi. Di notte, con la nebbia, nel buio più totale di una campagna friulana. Una corsa che si è interrotta poco lontano, quando la trentenne è scivolata nel corso d’acqua.

NEL FIUME

Non è difficile immaginare quanta paura deve aver provato la donna, al buio in mezzo al nulla e con l’acqua che le cingeva il corpo. Senza sapere dove si trovava e dove era finita. È comunque riuscita a rimanere sufficientemente lucida, nonostante lo spavento e nonostante fosse fradicia, da prendere il telefono e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono gli stessi carabinieri che, dopo aver raccolto la sua testimonianza e quella del fidanzato - che nel frattempo se n’era andato dal luogo dove c’era stato il litigio con successiva “fuga” della compagna - hanno accertato che si tratterebbe solamente di un incidente. Il fascicolo è stato inviato in Procura e, sulla base di quanto raccolto dagli investigatori dell’Arma, il magistrato inquirente deciderà se chiudere subito l’indagine o procedere con ulteriori accertamenti.