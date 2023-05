BRUGNERA - Una lite banale, scoppiata dopo cena, finita con un diciassettenne in ospedale con ferite da taglio a una mano, qualche graffio e un trauma cranico. I protagonisti sono due ragazzi stranieri, entrambi in Italia senza la possibilità di appoggiarsi a una famiglia e ospiti in una struttura gestita dalla cooperativa Aedis di Pasian di Prato. Frequentano le scuole e alloggiano, assieme ad altri quattro minorenni, in un'abitazione di Brugnera che è nelle disponibilità della cooperativa. Con loro c'è sempre un operatore che segue le loro attività scolastiche ed extrascolastiche. È presente anche durante le ore notturne. È stato lui, mercoledì sera, a chiedere l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Sacile e del personale sanitario.



IL SOCCORSO

Sulle circostanze della lite sono ancora in corso accertamenti, anche se l'episodio sembra possa essere ricondotto a un atto di sfida che, come spesso accade tra adolescenti, è andato oltre le parole. I due ragazzi hanno cominciato a litigare, quando sono spuntati un coltello e un mattarello, poi ritrovato sul pavimento. Il 17enne è stato ferito in modo non grave alle dita di una mano e colpito in testa. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è stato medicato, nel referto hanno indicato una prognosi di guarigione di 20 giorni.



GLI ACCERTAMENTI

L'episodio sarà segnalato al Tribunale per i minorenni di Trieste. Da parte della cooperativa saranno presi provvedimenti e, per evitare ulteriori tensioni tra i ragazzi, non è escluso che chi ha aggredito il coetaneo venga spostato in un'altra struttura, così da impedire ulteriori contatti. Lo scorso gennaio i carabinieri erano intervenuti con i militari della stazione di Prata anche a Ghirano, per un incendio scoppiato in un'altra comunità di accoglienza di minori non accompagnati. L'incendio era circoscritto alla lavanderia, dove è bruciata una coperta. Le fiamme erano state notate e subito spente con gli estintori da due giovani ospiti della struttura, tanto che l'intervento dei Vigili del fuoco si era limitato a un sopralluogo e alle verifiche sull'impianto elettrico, che non era stato intaccato dalle fiamme.