Un anno per una visita oculistica: fuga dei pazienti, ma è polemica

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - Sanità: fuga di pazienti liventini verso il Veneto e liste d'attesa per visite nella struttura polifunzionale sacilese di mesi (un anno per oculistica). La denuncia arriva da Gianfranco Zuzzi, movimento Cittadinanza attiva per Sacile. «Sono numerosi i cittadini dell'area liventina che si stanno rivolgendo a strutture private fuori regione e soprattutto nel Veneto per prestazioni sanitarie - sottolinea Zuzzi -. Il nostro grido d'allarme è stato confermato anche dall'assessore regionale alla...