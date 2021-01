POLCENIGO - Una distilleria aprirà a breve in centro a Polcenigo. È Fred Jerbis, con i suoi liquori d'erbe, che dal piccolo laboratorio di via San Giovanni trasferirà la produzione in via Gorgazzo.

La distilleria

«La distilleria è aperta da ormai quattro anni racconta Federico Cremasco alias Fred Jerbis o Federico delle Erbe, detto alla friulana la nostra vetrina è la vecchia farmacia di Polcenigo, la degustazione, ante Covid, è nel locale proprio di fronte. Le richieste del mercato, ormai internazionale, ci hanno fatto cercare una nuova sede per il laboratorio, che verrà ampliato. La produzione sarà separata dal locale per la degustazione e all'esterno ci sarà la possibilità di realizzare un orto botanico e una terrazza bar estiva, proprio sul Gorgazzo».



I liquori

Uno scenario accattivante che il giovane liquorista, appoggiato da una squadra di validissimi collaboratori, stava cercando da tempo, con la speranza di non allontanarsi dal vecchio borgo. «Si può dire che è stato un caso che io sia arrivato la prima volta a Polcenigo: avevo già esperienza come barman in Italia e all'estero, una volta deciso di rientrare ho avuto l'occasione di riaprire il Pinocchio, già cocktail bar, da poco chiuso. Poi è arrivata la produzione, la mia passione per le erbe mi ha portato a sperimentare cose nuove rispetto ai semplici cocktail e così si è avviata la distilleria. Il centro pedemontano è un piccolo gioiello e veramente mi sarebbe dispiaciuto molto spostare la sede di lavoro. Ancora una volta - rimarca - il destino mi è venuto incontro e il sindaco Mario Della Toffola mi ha dato un contatto per un locale da poter sistemare e così speriamo di aprire tra primavera ed estate prossime».



Sito web

Tra cocktail e liquori, nel sito fredjerbis.com ci si può ubriacare solo con la navigazione: da una pagina all'altra si prende subito confidenza con i liquori artigianali di cui si coglie quasi il profumo, leggendone le caratteristiche. Un numero magico al centro racconta di quante essenze profuma il liquore e nella lettura si incontrano colori, profumi e gusti, che si aspetta solo di assaporare. Il segreto viene da lontano, da una ristampa del 1946 di un antico libro di un liquorista veneto, di cui Fred non vuole rivelare nulla: «Lo tengo chiuso in uno scrigno sotto chiave spiega nessuno può averne accesso: è il mio tesoro». L'accesso al segreto custodito lo si può avere solo facendo scorrere sul palato le sue miscele. Covid permettendo, la degustazione riaprirà in via San Giovanni, prima di spostarsi definitivamente sull'altro lato del centro storico, mentre la bottega apre su appuntamento e nel sito si trova anche l'e-shop.



Crowdfunding

E sul sito si trova anche il collegamento al crowdfunding, Jerbis ventur, le erbe di domani, l'offerta di quote della società, con la quale in meno di un mese Fred Jerbis ha già doppiato l'obiettivo minimo di 80 mila euro. Quasi 150 mila euro di quote acquistate da 110 investitori e ancora una ventina di giorni, per dare fiducia all'impresa che ha deciso di aprirsi definitivamente al mondo: «Oltre al trasferimento nella nuova sede, che avremmo fatto comunque, vogliamo consolidare la nostra presenza sui mercati esteri. In Usa siamo arrivati per un caso fortunato: il Vermut che è piaciuto particolarmente a un ospite di una cena ci ha portati in America. Ora siamo presenti grazie a un unico importatore in 25 Stati. In Canada siamo presenti in due Stati, sfruttando contatti avuti al VinItaly. Il mercato europeo va sicuramente potenziato e con il successo del crowdfunding riusciremo a scoprire anche nuovi orizzonti».

Ultimo aggiornamento: 14:04

