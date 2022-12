SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Potrebbe essere arrivata ovunque, tra le frazioni di San Vito, Chions, Fiume Veneto o Sesto. È scattato oggi il tredicesimo giorno di ricerche di Lila, cagnolina di 15 anni con problemi di vista e udito, sgattaiolata fuori dall'abitazione dei proprietari giovedì 8 dicembre. Sono giornate di «delirio» per la famiglia sanvitese che la sta cercando, come racconta Elisabetta Tius, che abita con il marito e i due figli nei pressi della caserma dei vigili del fuoco.



PREOCCUPAZIONE

«È stata una fatalità che Lila sia scappata di casa racconta la donna. Abbiamo aperto due minuti la porta del garage per fare un piccolo lavoro sulla macchina e in quel momento deve essere uscita. Il pomeriggio l'abbiamo trascorso fuori, convinti che lei fosse in casa come sempre, e quando siamo rientrati e non l'abbiamo vista siamo impazziti». Immediatamente Elisabetta si è attivata postando annunci e fotografie della cagnolina (di taglia media, con il pelo bianco con macchie marroni) sul proprio profilo e su varie pagine social. Non si contano le condivisioni e i commenti di affetto e di aiuto che hanno suscitato i post. Una vera e propria catena di solidarietà. «Nel giro di poco tempo si è creata una mobilitazione sorprendente». Non solo pollici virtuali in su, ma azioni concrete.



MOBILITAZIONE

A cercare Lila, in questi giorni, una quarantina di volontari. Si sono riuniti nel gruppo Whatsapp Troviamo Lila, cui si può aderire contattando Elisabetta, al numero 338.4443031. La donna ha richiesto, a più riprese, l'intervento dei cani molecolari, anche con il contributo raccolto dai volontari attraverso una colletta. Non mancano le segnalazioni di persone che sostengono di aver visto Lila. L'ultima è di ieri, ma riferita ad un avvistamento risalente a venerdì. «Un signore - spiega Elisabetta - dice di aver visto il cane davanti al cimitero di Taiedo. Non potevamo essere sicuri si trattasse di Lila, ma i cani molecolari, nelle scorse ore, da Savorgnano sono arrivati proprio in quella zona, dove, anche grazie ad altre tracce, è stato confermato il passaggio della cagnetta. Era da sola ed è passata in mezzo ai campi». A Savorgnano, invece, era stato segnalato un altro avvistamento, e in un altro momento Lila era stata vista nei pressi del supermercato Despar di San Vito. «Stimiamo che Lila stia percorrendo circa 4 km al giorno osserva la donna : ogni segnalazione da zone come Taiedo, Villotta, Bannia, o la stessa San Vito, sarà buona. Ritrovarla conclude la donna sarebbe il regalo di Natale più bello».