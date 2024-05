LIGNANO - Durante il ponte di Pentecoste da moltissimi anni per i turisti d'Oltralpe è diventata una tradizione riversarsi in massa a Lignano, dove molti di loro sembrano sentirsi i veri padroni della località. I loro comportamenti però non sono certamente dei migliori. Fino allo scorso anno si erano verificati episodi che avevano riguardato soprattutto il centro di Sabbiadoro, perché si concentrano tutti in questa area, mentre Pineta e Riviera rimangono fuori da questa bolgia. Da alcuni anni i responsabili dell'ordine pubblico stanno prendendo seri provvedimenti. A quanto risulta, sarebbero stati una dozzina almeno, fra venerdì e ieri, 18 maggio, gli interventi degli operatori sanitari per problemi legati all'alcol e ai parapiglia, che avrebbero coinvolto soprattutto giovani. Potenziati i controlli delle forze dell'ordine e attivata una seconda ambulanza notturna per tutto il weekend.

IL PIANO

Alcune settimane fa, il prefetto di Udine Domenico Lione ha convocato in Comune a Lignano tutti i responsabili delle forze dell'ordine per predisporre il piano di ordine pubblico. I primi risultati si stanno vedendo. Alle 5 ieri mattina il centro di Sabbiadoro era ricoperto di bicchieri e piatti di plastica. Anche le fioriere erano ricolme di questi oggetti, visto che i normali bidoni delle immondizie erano pieni. Prima delle 6 le strade del centro di Sabbiadoro si erano trasformate in un vero e proprio cantiere di lavoro con spazzatrici, pulitrici e getti d'acqua. Anche alcuni frontisti stavano dando manforte alle squadre comunali. Forti delle esperienze degli anni precedenti tutte le fontane erano state chiuse e transennate, come le aiuole per evitare che fossero calpestate.

Diversi commercianti dell'asse commerciale di Sabbiadoro che hanno assunto per due, tre, notti delle guardie giurate, per evitare, come accaduto in passato, che venissero rotte le vetrine. anche la LiSaGest per quanto riguarda la spiaggia ha «preso preventivamente le precauzioni del caso e tutto sembra andare nel miglior dei modi dice il presidente Manuel Rodeano -. Vedremo oggi come sarà, perché mi risulta che sia una colonna di oltre 20 chilometri in entrata quindi vedremo come sarà la serata e meglio ancora la nottata». In spiaggia ieri pomeriggio c'era parecchia gente che poi verso l'imbrunire si è fatta sentire con trombe e trombette lungo tutto l'asse commerciale sempre di Sabbiadoro. Enrico Guerin presidente regionale Confcommercio alberghi spiega che fino a ieri «c'erano meno presenze rispetto agli anni precedenti, forse dovute al tempo incerto».