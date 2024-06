LIGNANO/GRADO - Un salasso. Con un incremento dei costi, in alcune aree vista mare delle località turistiche estive della regione e a Bibione, spiaggia per tradizione dei pordenonesi, che arriva sino al 10 per cento rispetto allo scorso anno. Stiamo parlando dei prezzi di ombrellone e sdraio in spiaggia, accessori fondamentali per chi vuole rilassarsi per una giornata a Lignano o a Grado. Certo, i costi diminuiscono se si prenota il posto per una settimana e si abbassano ancora di più se i giorni di vacanza diventano 15. In realtà la maggioranza delle presenze è ancora legata al pendolarismo, un giorno, situazione che diventa la più costosa.



I prezzi delle spiagge in Friuli Venezia Giulia

A fare i conti in tasca ai lidi in concessione che ospitano i turisti è stato l'Osservatorio del Movimento difesa del cittadino Fvg, presieduto da Raimondo Gabriele Englaro che ha monitorato i prezzi della stagione 2024 e li ha messi a confronto con quella precedente. Ebbene, a Lignano un ombrellone con due sdraio in prima fila, quindi fronte mare, in piena stagione costa 33 euro, stessa cifra a Grado, mentre Bibione è quello più economico e il costo si ferma a una media di circa 26 euro. Stiamo parlando del periodo di alta stagione, dal primo luglio al 31 agosto, i mesi che ovviamente sono considerati quelli migliori per chi vuole stare al sole. Calano i prezzi, invece, in bassa stagione, perché sempre in prima fila a Lignano ombrellone e sdraio arrivano a costare 26 euro, precipitano a Grado con 18 euro, mentre a Bibione, sono più o meno uguali a quelli dell'alta stagione, visto che sono già più bassi.



I rincari dell'estate 2024

Secondo il Movimento Fvg per la difesa del cittadino dal 2020 al 2023, gli aumenti, nonostante l'inflazione schizzata in alto, hanno raggiunto al massimo sulle spiagge regionali l'8.5 per cento. Non poco, ma comunque una percentuale contenuta rispetto al resto. Invece, sempre in proporzione, per la stagione 2024, quella che ci apprestiamo a sostenere, i rincari sono andati dall'uno sino al 5 per cento, con punte anche del 10 per alcune strutture. «La cristallizzazione per decenni di questo settore - spiega il presidente Englaro - ha portato i prezzi degli stabilimenti balneari a costanti aumenti, come dimostrano le nostre indagini sul campo di tutti questi anni nelle quali è emerso un aumento medio dal 1,75% al 4 % ( ombrellone, lettino e sdraio), non ascrivibile alla sola inflazione, ma soprattutto al rilevante divario di prezzi tra le spiagge di Lignano Sabbiadoro, Riviera e Pineta con differenze dal 20 al 48 per cento». Proprio la differenza di costi tra queste tre località ha portato a rincari differenti su prezzi che erano già di base variabili da un sito all'altro.



La disparità tra Lignano Sabbiadoro, Pineta e Riviera

«Alla luce dei dati raccolti sui prezzi del noleggio attrezzatura in spiaggia - va avanti il presidente del Movimento - , emerge una disparità ingiustificata tra i lidi di Sabbiadoro e quelli di Pineta e Riviera. Non è ammissibile che in un regime di fatto monopolistico, mascherato da diritti acquisiti, con servizi identici, vi siano differenze fino al 30% con una evidente penalizzazione su tutte le attività strettamente legate all'utilizzo del servizio. Allo stato attuale Pineta e Rivera soffrono maggiormente anche a causa dei prezzi dettati dalla Lignano Pineta Spa e dalla Sil che - a nostro avviso - hanno subìto aumenti ingiustificati con tariffe troppo alte».

Fase due, la spiaggia sarà vietata di notte e iper-regolata durante il giorno



Dove trovare la spiaggia libera

Il responsabile del settore Ambiente e Territorio del Movimento, Silvio Reginato, ha anche voluto ricordare che "a Pineta e Riviera, quasi metà delle spiagge, è assente una porzione di spiaggia libera". «Una mancanza - è andato avanti - che penalizza molto gli utenti soggiornanti perché dal punto di vista del cliente non è possibile risiedere molti chilometri distanti dall'accesso, perché, ad esempio, lo si è scoperto al momento dell'arrivo». Resta il fatto che si somma benzina per arrivare, il parcheggio a pagamento e qualche cosa da bere, si arriva ai 89-90 euro che quasi raddoppiano se si va anche a pranzo. Per un giorno di sole.