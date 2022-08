CHIONS - Christian Battistutta, stella del lievito madre, è tra i migliori in Italia. In un momento storico in cui gli chef e il mondo della cucina vivono un nuovo rinascimento, tra i giovani talenti spicca questo giovane originario di Villotta di Chions.

La vetrina che l'ha visto brillare è stata la Notte dei Maestri del lievito madre e del panettone italiano, che si è tenuta a Parma. Di fronte a un pubblico di oltre quattromila persone, sono stati consegnati i riconoscimenti professionali a sei giovani del settore, individuati da Alma - la Scuola internazionale di cucina italiana, che ha individuato le giovani promesse del lievito madre. A loro è stato consegnato il premio I nuovi talenti del lievito madre, dedicato alla passione, all'impegno, alla dedizione con cui i giovani talenti si stanno approcciando alla pasticceria e alla lavorazione della pasta madre.

Tra loro, a salire sul palco, Christian Battistutta, una passione innata per l'arte della cucina. Classe 1997, il giovane, dopo il diploma in panetteria e pasticceria al Cfp di Cividale, ha lavorato per quattro anni al panificio Marinato di Cinto Caomaggiore (Venezia), dove ha acquisito manualità e consapevolezza nelle lavorazioni, in particolar modo con il lievito madre. Nel frattempo, la passione si è allargata a tutto il mondo della cucina ed è stato indirizzato dal maestro Ezio Marinato - campione europeo e mondiale di panificazione - alla pizzeria I Tigli di Simone Padoan dove lavora da oltre tre anni. A I Tigli, locale del veronese, a San Bonifacio, si è formato sia sulle lavorazioni e cotture della cucina sia alla gestione degli impasti. Attualmente si dedica principalmente a quest'ultima parte. Per alcuni mesi ha gestito I Tigli temporary all'hotel Cristallo di Cortina, per un progetto di partnership sempre di Simone Padoan. Un posto speciale I Tigli: recentemente è stata presentata a Napoli la 5O Top Pizza 2022, la classifica delle migliori pizzerie d'Italia stilata dall'omonima guida, e ai piedi del podio si trova il locale dove lavora Christian Battistutta.

Alla giovane promessa chiediamo quanto lavoro c'è alle spalle prima di giungere al riconoscimento ricevuto a Parma. «Tanto, tanto lavoro per giungere a quella serata, Migliaia di ore di studio e prove, l'ascolto dei consigli dei maestri» - risponde durante un momento di pausa dalla cucina. Una passione che Battistutta insegue fin da piccolo: «Pensavo inizialmente di fare lo chef, ma poi mi sono innamorato della panificazione». Il giovane, che vive per quasi tutta la settimana nel veronese per poi tornare a casa dei genitori a Villotta, accarezza però un sogno: «La panificazione rimane la mia passione, ma la cucina mi tenta».

Un futuro tutto da scrivere per Christian, ma già una stella, quella di giovane talento del lievito madre, è appuntata al suo petto. E lui è pronto a lanciarsi in nuove sfide.