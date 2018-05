Cronaca dalle macerie: in un libro i racconti di chi aiutò i terremotati

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASAGHIS e PORDENONE - Appuntamento speciale a, nel centro parrocchiale, dove sarà presentato il libro, iin un mondo sottosopra di, architetto e funzionario dei vigili del fuoco diche in questo volume ha raccolto le testimonianze dei suoi colleghi intervenuti nelle zone del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016. L'appuntamento è per domani, sabato 26 maggio, alle 20.«Le storie qui raccontate - si legge nella prefazione - sono fatti di vita tessuti con parole capaci di farli diventare patrimonio di tutti. Narrarle significa condividerle e dare a loro la possibilità di dispiegarsi e sedimentarsi, al di là e oltre la frenesia che caratterizza i contesti in cui di solito noi soccorritori operiamo. I nostri interventi, infatti, si sviluppano sul filo di un tempo che scorre veloce e che spesso non concede la possibilità di fermarsi a rielaborarli, perché di fronte c’è sempre un problema da risolvere, un’emergenza a cui fare fronte, una vita da salvare».«Ma in quei contesti c’è molto altro: ci sono le persone e le loro storie con cui ogni vigile del fuoco si mette in relazione e che talvolta porta con sé, accompagnandole con un sorriso o una smorfia, per molto tempo della sua vita. Protagonisti di queste storie - dice Stefano - sono i tanti Francesco, Daniele, Luca, Sabino, Greta, Vittorino, Andrea, Eleonora, Ivan e altri colleghi che operano nei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, vigili del fuoco identificati semplicemente con un nome di battesimo che potrebbe essere quello di qualsiasi altro collega. Le loro testimonianze sono solo una piccola parte di quelle che si potrebbero raccogliere tra quanti per molti mesi si sono alternati nelle zone operative del sisma, una parte piccola ma in grado di rappresentare molti».Il lavoro di Zanut ha il pregio di non essere una semplice descrizione dei fatti da osservatore esterno, ma una raccolta puntuale di testimonianze reali in cui la storia dei vigili del fuoco si intreccia con quella delle persone che hanno aiutato nei mesi che hanno seguito ledel 24 agosto e del 30 ottobre. Fatti raccontati con parole semplici, così come lo sono la professionalità e l’umanità di questi uomini e donne che i friulani conoscono bene, la stessa semplicità con cui si può aiutare una persona in difficoltà.E a proposito di difficoltà, non va dimenticato che l’autore ha scelto di devolvere i proventi del libro per un importante progetto attivato dall’, sezione di Ascoli Piceno, e dedicato al tema della sicurezza delle persone con disabilità nei territori ascolani colpiti dei sismi. Un impegno finalizzato anche a incrementare la cultura della sicurezza pensando anche alle persone più deboli della nostra società, quelle che in emergenza avrebbero più difficoltà di altre a rispondere in autonomia per proteggersi. La serata sarà quindi un’occasione per ascoltare letture e racconti, ma anche fare solidarietà.