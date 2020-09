Venditori abusivi di libri durante Pordenonelegge, blitz della polizia locale e multe per 20mila euro

PORDENONE - Nell’ambito dei controlli per la manifestazione Pordenonelegge, mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale e dell’antiaccattonaggio, gli agenti della Polizia Locale di Pordenone-Cordenons, hanno identificato tre venditori ambulanti non in regola con i permessi ed hanno sequestrato centinaia di capi quali calzini, fazzoletti, bracciali, collane e libri. I soggetti, di varie nazionalità e senza licenza per il commercio, sono stati fermati soprattutto nelle zone del centro mentre tentavano di vendere gli oggetti, tra i quali molti libri. Nel complesso sono state elevate sanzioni per ventimila euro, sequestrata merce per un valore stimato di alcune centinaia di Euro e per i soggetti verrà richiesto un ordine di allontanamento dal territorio comunale. Sono inoltre state identificate tre persone intente a chiedere la questua, che si aggiravano per i tavolini esterni dei pubblici esercizi in pieno centro, infastidendo gli avventori. Per loro sono scattate le sanzioni ed il Daspo urbano. © RIPRODUZIONE RISERVATA