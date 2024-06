PORDENONE - Si entra nell'estate (anche se effettivamente il clima non è ancora convincente) e rispunta una delle infezioni che sono sempre in agguato e in alcuni casi hanno portato anche alla morte del paziente. Stiamo parlando della Legionella che nei giorni scorsi ha colpito ancora a Pordenone facendo finire in ospedale una persona. Da quanto si è saputo le sue condizioni sono ancora serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il caso è stato subito segnalato al Dipartimento di Prevenzione, retto dal direttore Lucio Bomben che ha fatto fare subito gli esami dell'acqua e dei tubi nell'abitazione per la verifica del caso. Sono stati anche presi i provvedimenti del caso con la necessità di fare una sorta di disinfestazione dell'impianto idrico per evitare che il caso si ripeta.

LA SITUAZIONE

Pochi i dettagli emersi sulla dinamica, ma da quanto si è appreso l'uomo avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi nei giorni scorsi prima con un repentino innalzamento delle temperatura, poi con altre avvisaglie che hanno consigliato al medico di medicina generale di farlo ricoverare in ospedale. A fronte del fatto che la malattia ogni anno genera due tre casi, i sintomi evidenziati dall'uomo, sono parsi subito sospetti e così sono stati eseguiti gli esami per la verifica della Legionella che è stata quasi subito evidenziata a quel punto sono partite le cure specifiche e il quadro generale è andato piano piano migliorando. L'uomo, pur essendo ancora ricoverato, come detto non è in pericolo di vita.

I PRECEDENTI

I casi di Legionella in provincia di Pordenone, come in altri territori del resto, sono conosciuti e ogni anno colpiscono almeno due persone. Nel 2022 si è verificato anche un decesso di un uomo anziano che comunque aveva anche altre patologie. Solitamente il batterio della Legionella ristagna negli impianti idrici che non sono puliti e che non vengono costantemente disinfettati. Nella maggioranza dei casi si manifestano dove c'è una comunità, case di riposo, ospedali o altre ambienti dove risiedono più persone, ma non è certo raro che si sviluppi anche tra i tubi e gli carichi dei condomini.

COSA É

La malattia del legionario, più comunemente definita legionellosi, è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Il genere Legionella è stato così denominato nel 1976, dopo che un'epidemia si era diffusa tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. La legionellosi è causata nel 90% dei casi dal batterio del quale sono state identificate più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.

ALTRI CASI

Il servizio di Infettivologia e Microbiologia sta lavorando attivamente per cercare eventuali segnali anche di altre malattie legate al periodo, come casi di Dengue (due ci sono stati a Trieste) o di virus del Nilo. In entrambi i casi la colpa è delle zanzare infette.