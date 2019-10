Rischio legionella in casa di riposo, al via sanificazione e bonifiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORDENONS (PORDENONE) - Nellasi previene il. La direttrice della struttura di via Cervel, Valentina Battiston, ha approvato il preventivo di spesa (10mila e 694 euro per il 2019, 2020 e 2021) di una ditta di Modena per attuare tutta una serie di interventi che comprendono bonifiche, sanificazioni e trattamenti su erogatori e centrali termiche. «La prevenzione della legionellosi si legge nella determinazione dell'Asp dovrebbero partire dalla corretta progettazione e realizzazione delle reti idriche, allo scopo di rendere improbabile la colonizzazione e la moltiplicazione di legionella negli impianti di distribuzione di acqua calda e nei sistemi di condizionamento. La manutenzione periodica può contribuire, in modo efficace, a prevenire la colonizzazione degli impianti da parte dei batteri e, soprattutto, a limitare la moltiplicazione e diffusione».