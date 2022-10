PORDENONE - Hanno lo sguardo concentrato e paiono parecchio sulle spine i candidati a uno dei 120 posti di lavoro offerti dal Recruiting day organizzato dalla Regione al Polo tecnologico di Pordenone. Segno che qualunque sia il peso che danno a quell'eventuale nuovo lavoro, prendono la cosa molto sul serio. O forse sono un po' in soggezione per l'ambiente o per le molte steward che dirigono al meglio il traffico nei due piani dove si svolgono i colloqui. Di sicuro trovarsi davanti a un tavolo dove siedono due, tre, anche quattro persone che ti devono valutare, a molti di loro deve aver ricordato infelici occasioni scolastiche. Proprio come a un esame, chi è preparato sa di avere buone possibilità di un voto alto, mentre tra gli altri prevale «io speriamo che me la cavo».



Molti dei candidati, va precisato, hanno già un lavoro e si sono presentati per migliorare la propria posizione o semplicemente cambiare strada. Nel suo italiano stentato fatica a spiegarsi Usman Muhammad. È pakistano e ha 24 anni: è nel nostro paese, dice, da soli nove mesi, ma dimostra di afferrare il significato di ogni frase, anche se concretizzarne una in italiano gli risulta ancora complesso. Lo vediamo davanti all'esaminatore di turno. Ha più chance di quante forse non creda. Ha infatti dalla sua la skill che molte aziende cercano: conosce e sa adoperare le macchine a controllo numerico. Diversa la storia di Andrea, sanvitese di 50 anni, tanta barba e tanti capelli a nascondere un viso i cui occhi sembrano faticare a credere a ciò che vedono. «A 50 anni non ti vuole più nessuno - afferma sconfortato e poi racconta di aver avuto un'azienda sua. «Mi occupavo di manutenzioni, avevo anche quattro dipendenti». E dopo? C'è sempre un dopo se la tua realtà è cambiata così tanto. «È successo che ho passato un anno e mezzo in ospedale, ho perso l'azienda e ho dovuto ricominciare da zero».



Rientra nella legge 68/99 Andrea, categorie protette e collocamento mirato che per le aziende significa grandi agevolazioni. «Ho mandato il curriculum ovunque, mi hanno risposto solo la Vetri Speciali e la Lidl». Se gli va male con l'azienda sanvitese che fabbrica bottiglie andrà a fare il magazziniere per il supermercato. «Avrei dovuto cominciare lunedì scorso, ma la burocrazia: un ufficio ha dimenticato di spedire le carte e dunque devo aspettare qualche altro giorno». Marco, 43 anni, una compagna e 2 bambine di 4 e 7 anni, ha un fisico prestante e uno sguardo da bravo ragazzo. Ricorda gli inizi in Zanussi sul finire degli anni 90 (ma probabilmente intende la Electrolux), poi, per uno dei tanti scherzi della vita, nonostante fosse elettrotecnico è finito a fare il perito meccanico. Cosa che, racconta, gli riesce bene. È al recruiting day con ben tre appuntamenti, colloqui dai quali spera di far venir fuori il suo prossimo lavoro. A spingerlo è infatti il desiderio di cambiare, di annusare aria nuova.

Un po' la stessa motivazione che racconta Cristina che arriva da Fontanafredda. Una delle non numerosissime donne convocate ai colloqui del mattino. Ha 44 anni e un figlio di 15, ma è pronta anche ad incarichi che la portino all'estero. «La mia forza sono le lingue: conosco bene inglese, francese e tedesco, sono diplomata perito turistico». Quale potrebbe essere il tuo ruolo? «Attualmente sono assistente di progetto, mi piacerebbe diventare io stessa project manager». Aspetta il suo turno davanti ad una delle due porte dove ha appuntamento: Cimolai ed Mcz. «Dopo 10 anni nello stesso posto di lavoro ho bisogno di qualcosa di diverso»: una frase che si sente spesso negli ultimi tempi e nonostante tutte le incertezze, da persone che sempre più frequentemente cercano la realizzazione personale, oltre ad uno stipendio.