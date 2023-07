PORDENONE - L’annuncio del Comune - lo si può trovare ancora “scavando” nel sito ufficiale dell’Ente - è del 30 marzo 2021. «Iniziano i lavori per riqualificare il sentiero delle operaie». Poche centinaia di metri, ma un pezzo di storia della città. Quell’annuncio, però, si è trasformato in una maledizione, in un labirinto burocratico dal quale l’assessore all’Ambiente, Monica Cairoli, è riuscita ad uscire solo alla fine della scorsa settimana. Le notizie in realtà sono due, di diverso tenore: i lavori per il ripristino del sentiero storico e per la sua trasformazione in un’attrazione turistica partiranno a novembre; per arrivare al risultato, però, ci sono voluti di fatto due anni e mezzo. Una trentina di mesi per poche centinaia di metri.



COS’È SUCCESSO

Il percorso naturalistico è finito in una gabbia fatta di carte, relazioni, perizie. Tutto per un cumulo di rifiuti di natura edile (qualche frammento in cemento, alcune tegole abbandonate), che sono stati trovati nella primissima fase dei lavori, quella che consisteva nei sopralluoghi. Di fatto il cantiere si è fermato lì, lasciando spazio a una lunga trafila burocratica. Gli attori? Arpa, Azienda sanitaria, tecnici del Comune. Tutti in campo per valutare prima di tutto la natura (pericolosa o no) del materiale ritrovato tra la vegetazione e successivamente per esprimere un parere determinante: quel cumulo si sarebbe dovuto spostare oppure poteva rimanere lì? Due anni di pareri, controproposte, analisi di laboratorio. Ma anche quando - dodici mesi fa - è arrivata la prima relazione ufficiale dell’Arpa non si è assistito alla svolta. L’Agenzia regionale aveva scritto al Comune che quei rifiuti non rappresentavano un pericolo per l’ambiente. A quel punto, però, è iniziato un eterno scambio di carte per capire se rimuovere il materiale o meno.



LA SVOLTA

«La soluzione è stata finalmente trovata - spiega oggi l’assessore Monica Cairoli - e consiste nel mantenimento in loco dei rifiuti, che resteranno quindi dove sono. Dovranno essere “ingabbiati”, quindi coperti. Ma non dovremo rimuoverli. Per questo abbiamo finalmente una data per l’inizio dei lavori di riqualificazione. Si partirà a novembre con la passerella, il lavatoio e i parcheggi. Il sentiero delle operaie potrà essere aperto già dalla primavera del 2024». Un “già” che però stona con tutto il tempo passato a risolvere tra decine di uffici un problema che sembrava essere diventato insormontabile. Il cammino comincia a fianco del parco Baleno - di fronte appunto all’ex cotonificio di viale Martelli - si immerge dentro la natura e sbuca nell’area verde della Santissima, a fianco del ponte di Adamo ed Eva. Proprio da qui prenderanno avvio i lavori. Vista l’esondabilità della zona, lungo il percorso verrà costruita una passerella sospesa in griglia d’acciaio. Prima di costruire la passerella verrà messo in sicurezza il terreno nelle immediate, dove la vegetazione morta, secca o a rischio caduta verrà rimpiazzata da piante sane e nuove. La stessa operazione sarà compiuta in seguito anche dall’altro lato del polmone verde, quello di viale Martelli. In tal modo il sentiero potrà essere percorso in piena tranquillità da tutti, comprese mamme, bambini e passeggini.