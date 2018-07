Fedriga accelera sui lavori in A4: «Terzo lotto entro l'estate 2020»

di Elisabetta Batic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIESTE - Ausiliari del traffico per fronteggiare, 24 ore al giorno a colpi di lampeggianti, i flussi straordinari che vanno ad intasare le arterie stradali in caso di blocchi sull'autostrada A4. Saranno posizionati al posto dei semafori (che verranno tolti momentaneamente) di San Giorgio di Nogaro, Palazzolo e Latisana: quest'ultimo è il Comune capofila che attingerà il personale dalla relativa graduatoria. È solo una delle misure straordinarie che la Regione ha deciso di mettere in campo per affrontare l'emergenza esodo e contro-esodo estivo sull'A4 messa a dura prova dai lavori per la terza corsia. Con gli autotrasportatori è stato fissato inoltre il limite di velocità a 60 chilometri orari (dagli attuali 70) e la distanza di sicurezza minima a 50 metri per i mezzi pesanti nei tratti interessati da cantieri. Conun finanziamento di 600mila euro, si rafforza la campagna informativa e si potenzia per un anno, la compagine