Lavinox, i lavoratori "licenziano" i padroni: «Serve una nuova proprietà»

PORDENONE - Confermato l'impegno della Regione a proseguire la ricerca di nuovi imprenditori per subentrare all'attuale proprietà della Lavinox di Villotta di Chions, produttrice di componenti e prodotti finiti in acciaio inox, e dare così prospettiva occupazionale ai suoi 106 addetti e ai 22 della collegata Sarinox. Oggi, intanto, i lavoratori verificheranno se la proprietà, la famiglia brianzola Sassoli, pagherà il 50% della tredicesima, come era stato concordato verbalmente venerdì scorso, ma non formalizzato con un documento che avrebbe dovuto essere presentato ieri. È questo il quadro che è emerso dalla riunione svoltasi a Udine il 23 dicembre nella sede della Regione, tra gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Bini, e al Lavoro Alessia Rosolen, con i sindacati Fiom-Cgil, Cisl Fim, Uilm-Uil e Rsu, il direttore della Lavinox per conto della proprietà e Unindustria Pordenone.

In una storia di crisi che dura ormai da quattro anni, con connessi ammortizzatori sociali per i dipendenti nel frattempo calati da 400 ai 128 complessivi attuali, si è ormai giunti all'ultimo miglio per la possibilità di trovare un'alternativa alla fine, coincidente con il termine degli ammortizzatori sociali il prossimo 14 febbraio. È in questa situazione che venerdì scorso i sindacati e la proprietà si sono incontrati ad Unindustria Pordenone e in quella circostanza c'era stato l'impegno dell'azienda ad arrivare ieri sul tavolo cui sedeva anche la Regione con un documento scritto in cui si dovevano confermare alcuni impegni finanziari: «Pagamento del 50% della tredicesima entro il 24 dicembre e il restante 50% entro il 31 dicembre elenca Bruno Bazzo della Fiom Cgil Pn -; saldo entro l'8 gennaio dello stipendio di novembre e pagamento dello stipendio di dicembre entro la fine di gennaio». A fronte di un tale impegno scritto, «avremmo allentato le iniziative intraprese spiega Bazzo -, per consentire la ripresa delle commesse». Ieri al tavolo con gli assessori regionali, però, la proprietà non ha provveduto a formalizzare alcun impegno. «Se oggi non cominceranno i pagamenti preannuncia perciò Bazzo -, continueremo nelle nostre iniziative finché saremo pagati». Bini e Rosolen per questo aspetto della vicenda non hanno potuto che «prendere atto che la proprietà non ha onorato gli impegni presi con i sindacati» e guardare alla possibile evoluzione della crisi. «A questo punto - ha evidenziato Bini - l'unica strada che possiamo continuare a perseguire è quella di trovare in tempi stretti un imprenditore interessato a subentrare all'impresa per garantire la continuità produttiva dello stabilimento». Da qui l'impegno della Regione a fissare «un incontro immediato con Unindustria Pordenone per agevolare la definizione di un piano b per quanto rientra nelle nostre competenze». In questi anni Electrolux è stato il maggior cliente di Lavinox e i sindacati sono fiduciosi di poter riprendere commesse da questo marchio e da altri clienti «se entra un nuovo proprietario», considera Denis Dalla Libera, che segue la partita per conto della Fim Cisl Pn. «La soluzione per proseguire l'attività si può trovare solo se l'attuale proprietà esce di scena», conferma il collega della Cgil Bazzo.

Antonella Lanfrit

Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 11:51

