GORIZIA - Prosegue con un doppio appuntamento oggi e domani, 22 ottobre, a Gorizia la quinta edizione di AlienAzioni il festival multidisciplinare organizzato dall'associazione Gorizia Spettacoli con la direzione artistica di Mauro Fontanini e Alex Pessotto - che esplora anche quest'anno i molteplici aspetti della follia e del disagio declinato in molte forme e narrato attraverso incontri, dibattiti, eventi di prosa e musica.



Attesa questa sera alle 20.45 al Kinemax di Gorizia la presenza di Laura Roveri, giovane donna sopravvissuta otto fa ad un tentato femminicidio che adesso fa della sua drammatica esperienza motivo di impegno a favore di tutte le donne attraverso un'opera di divulgazione sul tema della violenza di genere e l'educazione affettiva attraverso incontri pubblici, dibattiti e una costante presenza nelle scuole.

Martoriata nel 2014 dall'ex compagno che le inferse 16 coltellate, Laura Roveri è viva per miracolo e da allora è una testimonial della lotta alla violenza sulle donne: «Ho avuto una seconda occasione, mi sono detta che non dovevo sprecarla», spiega la stessa Roveri. Il suo è un caso tristemente noto: un millimetro e otto tra la carotide e la lesione che l'ha quasi uccisa, questo è lo spazio che le ha consentito di sopravvivere dopo due mesi di prognosi riservata e diversi interventi. «Credo che la mia storia sia un punto di partenza interessante perché io, a differenza di tante altre donne, ho la possibilità di parlarne» prosegue Laura Roveri. Accanto a lei sul palco nell'incontro pubblico ad ingresso libero realizzato in collaborazione con SOS Rosa di Gorizia, la psicoterapeuta Astrid Devetti e la Giornalista Patrizia Artico.

Domani, al Kulturni Dom di Gorizia (alle 20.45) il festival prosegue proponendo lo spettacolo teatrale Il raccolto, della compagnia I cattivi di cuore. Premiato in numerosi festival nazionali, il testo di Giorgia Brusco non fa sconti nel costruire un duro affresco umano e sociale, capace di attraversare temi di stretta attualità, come l'assistenza agli anziani, l'eutanasia e la libertà individuale. Nel ritratto livido e aspro di una famiglia in cui prevale l'egoismo e la cattiveria dei personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile fra due sorelle. La regia è firmata da Gino Brusco. Prevendite alla Libreria LEG di Gorizia.

AlienAzioni prosegue fino alla fine di novembre con ospiti, omaggi ed eventi spettacolari. Attesa la partecipazione di numerosi esperti, volti noti di numerosi programmi televisivi, come l'infettivologo Matteo Bassetti, l'economista Giulio Sapelli, il filosofo Marcello Veneziani, la criminologa Roberta Bruzzone.