Addio a mamma Laura, 50 anni, fucina di idee e sorrisi: lascia tre figli

FONTANAFREDDA/VIGONOVO - Si è spenta stamattina, 22 giugno 2022, all’Ospedale civile di Pordenone Laura De Rovere, 50 anni il prossimo dicembre. Una persona solare che un male incurabile si è portata via troppo presto lasciando nel dolore la sua famiglia e l’intera comunità di Vigonovo e del Comune di Fontanafredda. Il negozio Primigi di Vigonovo di cui era cotitolare è chiuso per lutto e tantissimi sono già i messaggi di vicinanza alla famiglia, al marito Andrea Barbieri, ai tre figli, al papà Claudio e alla mamma Nora con cui aveva mosso i primi passi nel commercio aiutandoli nell’edicola di Vigonovo mentre ancora studiava. Era una vera fucina di idee per animare con iniziative il centro di Vigonovo e di iniziative benefiche, come quella a favore di Alice. Messaggi di vicinanza anche da parte del Apc Chions la società dove Andrea allena la prima squadra e dal Fontanafredda calcio dove Andrea aveva allenato le giovanili e dove gioca anche il figlio. Le esequie si terranno venerdì prossimo nella chiesa arcipretale di Vigonovo.