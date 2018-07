Ricercato per traffico di droga, da anni gestisce una gelateria

di Paola Treppo

PORDENONE - Ricercato pered evasione, è statoin Germania dove. A finire in manette, nella giornata di ieri, un cittadino italiano di 62 anni, S.G, condannato eda circa due anni. L'uomo è stato estradato dalla Germania e consegnato dall’Interpol alla polizia italiana di Frontiera di Fiumicino. Deve scontare la pena di due anni, un mese e 7 giorni di reclusione, per traffico di sostanze stupefacenti ed evasione. A localizzato nella cittadina di Heilingenstadt, dove gestiva la gelateria, è stata la Squadra Mobile della Questura di. L'arresto è di ieri, giovedì 20 luglio.Sempre ieri, a seguito delle indagini condotte dalla Sezione catturandi della Squadra mobile della Questura di Pordenone, in piena sinergia con la Direzione centrale della polizia criminale Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, le autorità di polizia inglesi hanno arrestato il cittadino romeno di anni 29, R.D.C. le sue iniziali. Il giovane era destinatario di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone; deve espiare la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione, perVenezia Giulia. Sono state avviate le procedure per la sua estradizione in Italia, ove sconterà la pena.